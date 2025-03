Rua Tronca, em Caxias do Sul, é bloqueada após suposto artefato explosivo ser localizado 

BM foi acionada por conta de um barulho forte, que parecia ser de uma explosão. Porthus Junior / Agência RBS

A Rua Tronca, no trecho entre a Alfredo Chaves e a Marcílio Dias, próximo à prefeitura de Caxias do Sul, precisou ser bloqueada no início da noite desta segunda-feira (3). A Brigada Militar (BM) foi acionada por conta de um barulho forte, que parecia ser de uma explosão.

Conforme a polícia, ao chegar no local, foi localizado um objeto que poderia ter motivado o barulho. Uma equipe especializada, vinda de Bento Gonçalves, foi acionada para verificar se o objeto que foi deixado na rua trata-se de um explosivo. O Corpo de Bombeiros também atende a ocorrência.

Por volta de 20h, uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) chegou ao local para verificação do suposto artefato. Perto das 21h, um oficial fez a remoção com a ajuda dos bombeiros.

Com uma caixa específica, o artefato foi removido e será levado para análise do Bope, com o objetivo de identificar do que se trata. Se houver potencial de uma carga explosiva, o artefato será detonado em local próprio para esse fim.