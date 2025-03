Suspeito de incendiar casa da ex-companheira é morto em confronto com a polícia em Bom Jesus

Um jovem de 19 anos morreu em confronto com a Brigada Militar (BM) nesta terça-feira (4), em Bom Jesus. Segundo comunicado da Polícia Civil, ele era suspeito de incendiar a casa da ex-companheira e estava sendo procurado. Quando foi localizado, atacou um policial militar com uma faca.

Nesta terça, os policiais receberam informações sobre o paradeiro do jovem e tentaram abordá-lo. Conforme a Polícia Civil, ele teria atacado o policial militar com uma faca. Os golpes teriam pego no colete balístico do oficial. O suspeito não resistiu após o confronto.