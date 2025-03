Equipamento de segurança rompe e tora de madeira cai e mata homem em Carlos Barbosa

Um homem de 36 anos , cuja identidade não foi divulgada, morreu na tarde da terça-feira (4), em um acidente de trabalho. O caso aconteceu por volta das 18h, próximo ao trevo da Santa Luiza, na Rua Buarque de Macedo, no bairro Navegantes, em Carlos Barbosa.

O Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para atender a ocorrência, porém, a vítima morreu no local. O espaço foi isolado pela Brigada Militar para o trabalho do Departamento Médio Legal (DML). O trânsito flui normalmente nas proximidades do acidente.