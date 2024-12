Frieza de agressor surpreende polícia em caso de morte em praça de Bento Gonçalves 

Caso ocorreu na Praça Dr. Bartholomeu Tacchini, na área central da cidade. Porthus Junior / Agencia RBS

A Polícia Civil pretende ouvir na semana que vem os principais depoimentos sobre o caso do homem que morreu após ser esfaqueado em uma praça no Centro de Bento Gonçalves. Rui das Merces Alcântara Fontes, 36 anos, chegou a ser levado ao hospital após uma discussão nesta quinta-feira (19), mas não resistiu. O suspeito do ataque confessou o crime e está preso.

De acordo com o delegado Ederson Bilhan, a principal testemunha é a mulher que aparece nas imagens próxima à vítima no momento da confusão. Ela é apontada como esposa de Fontes, mas o parentesco não é confirmado pela polícia.

Mesmo assim, em respeito ao luto, o delegado afirma que vai ouvi-lá somente na semana que vem para entender o que provocou o ataque.

— O momento agora não é adequado, no contexto do velório. Ela (a mulher) e outras testemunhas principais serão ouvidas para que a gente possa compreender a dinâmica dos fatos. Precisamos entender a motivação porque o homicídio está esclarecido, é réu confesso, não temos dúvida. O que precisamos é do início, se houve uma importunação ou estupro (caso se comprove que o alvo foi uma criança), um ato obsceno (por expor órgão sexual em público) — explicou.

A polícia tenta localizar imagens de câmeras de segurança que também contribuam com a investigação.

O caso

A agressão que vitimou Fontes aconteceu por volta do meio-dia de quinta (19), na Praça Dr. Bartholomeu Tacchini, na área central de Bento Gonçalves.

Pessoas que presenciaram a situação relataram que o caso começou quando o agressor urinava na parede de um prédio junto à praça. A mulher que estava com uma criança viu e começou a discutir com ele. O bate-boca durou cerca de cinco minutos.

Um homem chamou a mulher, para que ela se afastasse. Depois, este mesmo homem deu um tapa no outro, que urinava, por mostrar a genitália.

O homem então revidou, dando golpes de faca.

A Guarda Municipal foi acionada, e o suspeito foi detido em flagrante. À noite, a Justiça converteu a prisão em preventiva.

O agressor tem 42 anos, é natural de Bento Gonçalves, possui termos circunstanciados registrados na Polícia Civil por ameaça e lesão corporal. A frieza do agressor surpreendeu a polícia.

— A forma como ele se entregou foi muito diferente, foi muito frio. Tudo que ele me falou em depoimento coincide com as imagens que vimos. Ele não está mentindo. Inclusive, depois que ele tomou aquele coice (no momento do ataque), ele sentou no banco da praça e ficou esperando chegar a polícia — relata o delegado.

Corpo deve ser levado para a Bahia

De acordo com o Hospital Tacchini, devido à gravidade, Fontes não passou por cirurgia. Ele permaneceu no pronto-socorro onde os profissionais tentaram estabilizá-lo para que pudesse receber cuidados mais profundos, o que não foi possível. A morte foi confirmada por volta das 20h.

A vítima é natural da Bahia e morava há pouco tempo em Bento Gonçalves. De acordo com a prefeitura, as secretarias de Assistência Social e Saúde estão auxiliando no velório.