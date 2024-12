Morre vítima de esfaqueamento em praça no centro de Bento Gonçalves

Rui das Merces Alcântara Fontes, 36 anos, o homem que foi agredido com golpes de faca no centro de Bento Gonçalves, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta quinta-feira (19). A informação foi confirmada pelo Hospital Tacchini.

O caso de agressão que vitimou Fontes aconteceu por volta do meio-dia, na Praça Dr. Bartholomeu Tacchini, na área central de Bento Gonçalves, uma das regiões mais movimentadas da cidade. Pessoas que presenciaram a situação relatam que o caso começou quando o agressor urinava na parede de um prédio junto à praça. Uma mulher que estava com uma menina viu a cena e começou a discutir com o suspeito. O bate-boca durou cerca de cinco minutos. Fontes tentou afastar a mulher do homem e, depois, deu um tapa no suspeito.

Um jovem foi quem percebeu que se tratava de uma faca e deu um chute para afastar os envolvidos na confusão. Outro homem, que viu o início da ação de longe, se aproximou e afastou a arma dos envolvidos. Após a agressão, o suspeito voltou a sentar no banco e ficou ali até as autoridades chegarem.

— Vamos partir da premissa de que um indivíduo estava urinando em praça pública, movimentada, cheia de gente, sem atentar contra ninguém, pode ser entendido como um ato obsceno. É um crime previsto no artigo 233 do Código Penal — diz.

— Se esse ato for praticado contra alguém, como o indivíduo mostrar o órgão genital a alguém diretamente. É um ato libidinoso. Podemos entender isso como importunação sexual. Se o ato libidinoso for contra alguém específico, chegar a tocar ou ter algum tipo de penetração, aí estamos falando de estupro. Temos entendimento recente de tribunais superiores, notadamente do STJ, se a importunação sexual for para satisfazer a própria lascívia, ou seja, satisfazer o interesse sexual, e a vítima for uma criança e adolescente, seria um crime de estupro e não de importunação sexual. Então, tem essas diferenças jurídicas e eu não sei em qual se enquadraria o crime, porque temos que analisar com calma, imagens — completou.