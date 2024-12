Governo do Estado precisa assumir culpa dos apagões nas chuvaradas

Não é admissível que o governo só fique olhando — afinal, a culpa é dele. Depois que falei disso no Timeline, na Rádio Gaúcha, o secretário de Comunicação do Estado, Caio Tomazeli, me telefonou com a promessa de agir . Disse que vai liderar um comitê dentro do governo, envolvendo diferentes setores, para acompanhar os serviços da Equatorial. A ideia, segundo Tomazeli, é melhorar principalmente a comunicação com o consumidor , que — palavras minhas, agora — tem sido tratado como pateta.

Porque o serviço público é mais que um contrato comercial; é um compromisso com a sociedade — que, além de pagar por ele, depende dele para viver com decência. Se as multas se mostram ineficientes, é hora de punir de outro jeito: com redução no valor da tarifa, com indenização aos clientes, com suspensão de incentivos fiscais e, no limite, com a cassação da concessão. Quando o poder público delega a tarefa, mas esquece de cobrar, o cidadão acaba no escuro.