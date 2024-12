Temperatura deve ficar de 1ºC a 3ºC acima do que é esperado para essa época do ano no RS. Camila Hermes / Agencia RBS

O verão no Hemisfério Sul se inicia neste sábado (21), às 06h20 (horário de Brasília) e se estende até o dia 20 de março de 2025, às 06h02. A tendência para a temporada no Rio Grande do Sul é de que a estação seja marcada por temperatura acima da média e menores volumes de chuva.

Tradicionalmente, o verão é caracterizado pela maior incidência de radiação por conta da posição da Terra. A dinâmica favorece períodos ensolarados mais longos e um aumento da temperatura. O que se projeta para os próximos meses é uma maior frequência da passagem de frentes frias sobre o Estado, que devem influenciar nos termômetros e nas precipitações.

Como ficará a temperatura?

A média da temperatura no território gaúcho costuma variar durante a estação de 27ºC a 29ºC na região Noroeste e Serra; 29ºC e 31ºC no Norte, região Metropolitana, Campanha e Sul; além de 31ºC e 33ºC na faixa Oeste, Missões e parte da região Central. Contundo, de acordo com Guilherme Borges, meteorologista do Climatempo, o Rio Grande do Sul terá uma tendência de 1ºC a 3ºC acima do que é esperado para essa época do ano.

Esse aumento será motivado pela passagem de frentes frias um pouco afastadas do continente — mas ainda presentes — e por conta de uma concentração de massa de ar quente no Norte da Argentina, que também contribui para esse cenário de calor no Sul do Brasil. A configuração irá provocar uma constante variação de temperatura, mas com tendências de serem mais elevadas.

Leia Mais Dez locais para passar o dia na piscina ou perto da natureza em Porto Alegre e Região Metropolitana

— O Estado irá observar dias quentes, por hora mais frios, porque justamente nós vemos um cenário de muitas frentes frias passando pelo Sul. Antes das frentes frias passarem, elas elevam a temperatura com muita facilidade. Depois que elas passam, esfria — explica Guilherme.

Projeção da temperatura para o verão 2024/2025 feita pelo Climatempo. Climatempo / Divulgação

Chuva é esperada?

Conforme o meteorologista Marcelo Schneider, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão indica a ocorrência de chuva abaixo da média em todo o Rio Grande do Sul.

Deslocamentos de canais de umidade da Amazônia podem favorecer a ocorrência de chuva dentro da normalidade um pouco mais ao norte do Estado.

— Estamos enfrentando um período de transição. A chuva costuma ser mais espaçadas, mais isolada, e o predomínio é de tempo seco. A tendência é ter dias bem variados: dois, três dias de tempo bom, seco, sobe a temperatura, depois vem uma instabilidade — diz Schneider.

O meteorologista também aponta para a possibilidade de ocorrência frequente, principalmente em janeiro e março, do "Nordestão", ventos que sopram da região Nordeste, formados a partir de um contraste térmico, capazes de formar uma diferença de pressão atmosférica.

Projeção de chuva para o verão 2024/2025 feita pelo Climatempo. Climatempo / Divulgação