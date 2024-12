David Corenswet dá vida ao herói no primeiro trailer de "Superman: O Legado".

O aguardado primeiro trailer de Superman: O Legado foi oficialmente lançado nesta quinta-feira (19). Após dias de expectativa, com o lançamento do pôster oficial e de um teaser, a DC Comics divulgou nas redes sociais a peça promocional completa, com cerca de dois minutos e 30 segundos.