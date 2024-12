A escalada a patamares históricos teve início no fim de novembro, quando o dólar chegou à marca dos R$ 6 pela primeira vez. O pico respondeu à declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que anunciou isenção no Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Cotação do dólar ao vivo

Valor do dólar atualizado

Novo recorde na quarta-feira

De acordo com os analistas, a disparada dos últimos dias repercute pelo menos dois episódios recentes. Primeiro, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) que dá sinais de um futuro desafiador na economia brasileira, com juros e inflação mais altos em 2025. Depois, a repercussão da entrevista do presidente Lula ao Fantástico, da Globo, no domingo (15), com a declaração de que o mercado não deve interferir na política fiscal. A fala "pegou muito mal", segundo economistas, e colocou ainda mais tempero na descrença de que o governo ajuste as suas contas no médio e longo prazo.