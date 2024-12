Morre a influenciadora Fernanda Britto aos 64 anos

A influenciadora digital Fernanda Britto morreu nesta quarta-feira (18), no Rio de Janeiro, aos 64 anos. Ela estava internada desde 4 de dezembro, com um quadro neurológico grave e, segundo o seu advogado, foi vítima de um AVC , conforme informações do UOL .

Fernanda fazia sucesso nas redes sociais com dicas de etiqueta. Com mais de 2 milhões de seguidores, a influencer tinha sido transferida ao Rio recentemente de um hospital em Curitiba.

Quem era Fernanda Britto?

Na época, ela viralizou publicando esquetes sobre etiqueta com humor "refinado". Atualmente, contava com mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e 1,7 milhão no Instagram.