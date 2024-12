O cantor Nattan alimentou os boatos de romance com Rafa Kalliman nesta terça-feira (17), ao comparecer ao aniversário do pai da atriz e influenciadora. Em um dos vídeos da festa, o artista aparece chamando o aniversariante de "sogro".

Rumores sobre um possível romance surgiram após o término do namoro de Rafa com Allan Souza Lima . No início de dezembro, no tapete vermelho do Prêmio Multishow , o cantor negou o relacionamento, mas deixou claro que tem interesse pela artista:

Os boatos ganharam força durante o Carnatal (carnaval fora de época), realizado em Natal, no Rio Grande do Norte. No dia 8 de dezembro, a atriz foi vista curtindo o show do artista no camarote do festival.