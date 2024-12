Cantor se pronunciou no Tiktok após o ocorrido.

Lucas Lucco virou assunto nas redes sociais na última terça-feira (17). O cantor publicou um vídeo no TikTok em que aparece tomando banho. Nas imagens, ele deixou as partes íntimas à mostra. A publicação repercutiu entre internautas, que comentaram o caso.

Vídeo do músico tomando banho viralizou nas redes sociais.

— Cheguei em casa e meu irmão estava me ligando — iniciou o músico. — Me falaram: "Seu irmão te ligou e disse que vazou (cenas suas) pelado". Eu falei: "Pelado? Como assim? Deixa eu ver". Não me falaram que tinha aparecido o "Sebastião" — brincou.