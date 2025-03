Vídeo de Millie Bobby Brown teve mais de 65 milhões de visualizações. Instagram @milliebobbybrown / Reprodução

Famosa por interpretar a protagonista da série Stranger Things, Millie Bobby Brown publicou vídeo e texto comentando as diferentes críticas que recebeu pela aparência ao longo dos anos. O conteúdo viralizou e a atriz recebeu apoio de diferentes celebridades — e até mesmo do próprio Instagram, rede social onde compartilhou o conteúdo na segunda-feira (3).

No vídeo, que teve mais de 65 milhões de visualizações, ela listou notícias publicadas por veículos de comunicação, citando inclusive quem as escreveu. Os conteúdos citados por Millie eram diretamente ligados à sua aparência. "Por que pessoas da Geração Z como Millie Bobby Brown estão envelhecendo tão mal?" e "O que Millie Bobby Brown fez com o rosto dela?" foram algumas das matérias lidas pela atriz.

"Isso não é jornalismo, é bullying. O fato de que escritores adultos estão gastando seu tempo dissecando meu rosto, meu corpo, minhas escolhas, é perturbador", escreveu a atriz na legenda da publicação. Ela também disse que considera a situação pior quando matérias desse cunho são escritas por outras mulheres.

"Pessoas desiludidas não conseguem ver uma garota se tornar uma mulher nos próprios termos. Eu me recuso a me desculpar por crescer", continuou Millie. "Eu não serei envergonhada por minha aparência, como me visto ou como me apresento".

Quem apoiou Millie Bobby Brown?

O vídeo publicado pela atriz recebeu centenas de comentários de apoio, como o do ator de filmes da Marvel Chris Pratt, que contracenou com Millie em The Electric State (2025), filme mais caro já produzido pela Netflix.

"Fico feliz em ver você se defendendo. Alguns desses jornalistas são pessoas tristes e solitárias. Vamos rezar por eles. Você está ótima! E, mais importante, você tem um coração lindo", escreveu Pratt.

Sharon Stone, atriz de Cassino, O Vingador do Futuro e Instinto Selvagem, apoiou o texto de Millie. "Falou bonito! Obrigada. Realmente não importa nossa idade ou estatura, devemos estar dispostos a sermos nós mesmos totalmente, não cair na falsa ideologia da mídia crítica. Bom trabalho, minha amiga", escreveu.

Até mesmo a conta oficial do Instagram comentou a publicação: "Nós te amamos, Millie".

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton também deixou uma mensagem de apoio: "Honestamente, orgulhoso de você, Millie".

"Tremendamente orgulhosa de você", escreveu Sarah Jessica Parker, estrela de Sex and The City (1998–2004), Footloose (1984) e Hocus Pocus (1993).

Julianne Hough, atriz e cantora americana, agradeceu o posicionamento de Millie: "Obrigada pela sua coragem de permanecer em seu poder, sua luz, e liderar meu exemplo do que 'crescer' realmente parece. A maturidade e a graça são inegáveis ​​em como você abordou isso. Adoro você, Millie".

Também estrela mirim, Mckenna Grace apoiou a atriz: "Nenhuma jovem mulher merece sentir pressão ou crueldade por simplesmente existir. Você é tão eloquente e tão bonita. Muito bem dito, obrigada por fazer este vídeo".

Pedido de desculpas

Após a publicação de Millie Bobby Brown, o ator Matt Lucas se retratou e pediu desculpas à estrela de Stranger Things. Uma das notícias citadas pela atriz citava o comediante: "Matt Lucas, de Little Britain, faz crítica cruel ao novo visual de 'transformação da mamãe' de Millie Bobby Brown".

Lucas publicou um post no Instagram, com a opção de comentários desativada, dando contexto ao comentário que motivou a notícia. Ele cita Little Britain (2003–2006), série de comédia britânica cocriada por ele:

"Havia uma personagem chamada Vicky Pollard, que tinha cabelos loiros e sempre usava uma blusa rosa, e na foto você tinha cabelos loiros e usava uma blusa rosa, então eu sinalizei a semelhança postando um dos bordões dela", escreveu.

"Achei que você estava ótima e fiquei chocado quando a imprensa escreveu que eu 'critiquei' você, primeiro porque esse não é meu estilo, e segundo porque acho você brilhante. Eu não teria postado se achasse que isso a deixaria chateada, mas percebo que isso aconteceu e por isso peço desculpas", finalizou.