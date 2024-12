Betty Faria explica o motivo de ter se separado três vezes: "Não tive talento para casar"

A protagonista de Tieta retorna a Santana do Agreste após 20 anos, com a reprise da novela. Betty Farias Instagram / Reprodução / Reprodução

A atriz Betty Faria, que está no ar na TV Globo com a reprise de Tieta, falou sobre as razões que a levaram a se separar três vezes.

— Tinha uma alma libertária. Minha mãe tinha talento para ser mulher do meu pai. Já eu não tive talento para casar — refletiu a atriz de 83 anos, em entrevista ao Extra.

A última união da artista foi com o ator Franklin Thompson. O relacionamento, que começou em 1998, terminou em 2001. Antes disso, Betty foi casada com Cláudio Marzo, entre 1967 e 1969, com quem teve a filha Alexandra, e com o diretor Daniel Filho, entre 1973 e 1977, pai de seu filho João.

"Dei o meu melhor como mãe"

Sobre a maternidade, Betty resumiu o papel com simplicidade:

— Dei o meu melhor como mãe.

Ao falar sobre os netos, a atriz deixou claro que não é uma avó tradicional, mas, sim, alguém que busca prepará-los para os desafios da vida.

— Sou apaixonada pelos meus netos. Brinco, falo sacanagem, dou esporro, digo o que não pode, faço bagunça, levo para viajar... Não sou uma avó coruja babaca. Sou dura, porque a vida dá porrada mesmo. Eles têm que estar preparados para a vida, chegar na hora, cumprir com as obrigações e fazer as coisas direito — afirmou.

Para Betty, amor também significa impor limites: