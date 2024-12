Cena icônica de "Tieta" movimenta redes sociais com retorno triunfal da protagonista

Tieta foi inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, e é considerada um dos grandes sucessos da teledramaturgia nacional.

Uma missa em homenagem à morte de Tieta estava em andamento na igreja de Santana do Agreste quando a surpresa aconteceu: ela surgiu, vivíssima e rica. O momento marcante da novela Tieta, exibida originalmente em 1989, foi ao ar na tarde desta segunda-feira (16) no Vale a Pena Ver de Novo e agitou as redes sociais.