Prefeitura anuncia novo secretário de Transparência e Relações Institucionais

O vereador Leandro Rosso assume o cargo a partir do próximo ano. Graduado em Gestão Pública, ele atua na área há mais de 20 anos e foi coordenador do programa municipal "Prefeitura Bairro a Bairro" na gestão de Luciano Azevedo. É vereador desde 2017 .

— Assumo a pasta com muita gratidão e responsabilidade. O compromisso é aproximar as entidades e a população ao poder público, com retorno imediato às demandas solicitadas — disse Rosso.