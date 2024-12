LDO de 2025 é aprovada sem obrigar a execução do déficit zero pelo governo; reajuste do salário mínimo foi mantido

Deputados e senadores discutiram a LDO na manhã desta quarta-feira. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 em sessão conjunta da Câmara e do Senado nesta quarta-feira (18). O texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O texto aprovado pelos congressistas estabelece que a meta para as contas públicas do governo no próximo ano é de déficit zero. Desta forma, deve haver um equilíbrio entre os gastos e a arrecadação. Porém, os parlamentares colocaram uma margem de tolerância de R$ 30,97 bilhões. Isto é, se o governo terminar o ano com um saldo negativo até esse valor, pode considerar que cumpriu com o arcabouço fiscal.

Segundo o g1, o texto manteve a previsão de reajuste do salário mínimo para R$ 1.502 em 2025. Atualmente, o valor do mínimo é de R$ 1.412. A LDO 2025 integra a proposta de déficit zero do governo federal e o plano de apresentar ao setor privado uma capacidade de gerir as contas públicas sem extrapolar os gastos previstos no orçamento.

Emendas parlamentares

Durante a sessão, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que houve um acordo para retirar do texto do plenário a possibilidade de que o governo bloqueasse emendas parlamentares impositivas.

Durante o anúncio, Randolfe lembrou que o Projeto de Lei Complementar (PLP) 210, que compõe o pacote fiscal, precisa ser aprovado pelo Congresso. O PLP 210 retoma a possibilidade do bloqueio. Esse trecho do projeto seria incorporado posteriormente à LDO de 2025, por meio de um projeto de lei do Congresso Nacional (PLN).

— Por óbvio, se aprovada a alteração na Lei Complementar 210, que tramita aqui nesta casa, na proposta de ajuste de gastos do governo, que nós restauremos o texto anterior para o texto da LDO, em que estabelece o bloqueio para todos — afirmou.

Randolfe acrescentou: