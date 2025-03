Alckmin conversa por cerca de uma hora com secretário de Comércio e representante comercial dos EUA

Vice-presidente tenta negociar tarifas sobre o aço brasileiro. Duda Fortes / Agencia RBS

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, conversou por quase uma hora, nesta quinta-feira (6), com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. A reunião ocorreu no fim da tarde por videoconferência e também contou com Jamieson Greer, representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR).

O contato do vice-presidente aconteceu enquanto o Brasil busca negociar com os americanos uma forma de escapar da sobretaxa que os EUA querem cobrar do aço importado, o que irá afetar as vendas brasileiras para o país. Alckmin se cercou de auxiliares do ministério e do Itamaraty para conversar com Lutnick e Greer.

Tarifas de Trump

Na terça-feira (4), Donald Trump reforçou seu plano de impor tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio que chegam de fora aos Estados Unidos. Aqui, por sua vez, o setor siderúrgico aposta na função estratégica que o aço brasileiro exportado exerce na indústria americana para manter o acordo de 2018.

Por ele, o Brasil pode exportar anualmente 3,5 milhões de toneladas de aço semiacabado e 687 mil toneladas de laminados aos EUA, arranjo que evitou a sobretaxa anunciada pelo republicano em seu primeiro mandato.

Alckmin tem defendido a manutenção dessas cotas e uma saída negociada com os Estados Unidos. O ministro argumenta que o Brasil não é um problema para os americanos, uma vez que a balança comercial entre os dois países é superavitária para o lado dos EUA.

OMC pode intervir

Em entrevista à Rádio Clube do Pará no dia 14 de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil deverá "reagir comercialmente" a taxação.

— Se taxar, vamos reagir comercialmente ou vamos denunciar na OMC (Organização Mundial do Comércio) ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles — sugeriu o presidente.

A Organização Mundial do Comércio (OMC) é a entidade internacional responsável por estabelecer as regras do comércio entre os países. Desde o início das ameaças de taxação, dois dos principais alvos das medidas, a China e o Canadá, recorreram à OMC para denunciar as tarifas punitivas de 25% impostas pelo governo dos Estados Unidos.

De acordo com as regras da OMC, uma queixa deve passar por várias etapas. Se as partes não chegarem a um acordo, o país que faz a reclamação pode solicitar a formação de um painel de três a cinco especialistas em direito internacional e comércio.