Defesa de Bolsonaro pede anulação da delação de Mauro Cid e julgamento no plenário do STF 

Segundo o portal g1 , a defesa disse que o julgamento da investigação sobre suposta tentativa de golpe de Estado deve ser realizado no plenário da Corte, e não na Primeira Turma, como tramita atualmente. Além disso, os advogados reclamaram de restrições ao acesso a provas do inquérito.

A defesa do ex-presidente chegou a pedir, em duas ocasiões, o aumento do prazo para 83 dias, mas ambas as petições foram negadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes.