Cidade sem vice-prefeito deve contar com apoio da Secretaria de Planejamento 

Sérgio Luis Neuberger, 61 anos, assumirá o comando de Augusto Pestana, após a morte do prefeito reeleito. Sérgio Luis Neuberger / Arquivo Pessoal

O Poder Executivo de Augusto Pestana, no noroeste gaúcho, deve permanecer sem vice-prefeito pelos próximos quatro anos. Isso porque o prefeito reeleito, Darci Sallet, 71 anos, morreu no dia 16 de novembro. Quem deve assumir é o vice eleito, Sérgio Luis Neuberger, 61.

Para auxiliar nas demandas do município, Neuberger pretende reativar a Secretaria de Planejamento. O representante do setor deve atuar como interlocutor entre o Poder Executivo e Poder Legislativo, além de outros segmentos.

Conforme o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), não compete ao juízo eleitoral analisar as funções do secretário municipal ou o ato administrativo do prefeito ao delegar atribuições ao representante da pasta.

Além disso, em sua ausência, quem deve representar o prefeito será o presidente da Câmara de Vereadores.

Sallet concorreu pelo MDB e obteve 2.615 votos, 53,56% dos votos válidos. Esta seria a sexta vez dele à frente do Executivo municipal (1989, 2001, 2005, 2013 e 2021).

— Todas as vezes que ele concorreu, ele ganhou. Nunca foi derrotado nas urnas. Sempre foi um prefeito muito atuante. Ele olhava muito pela comunidade — relembra Neuberger.

Concorrendo pela primeira vez a um cargo político, Neuberger é natural de Augusto Pestana onde é empresário no ramo de máquinas agrícolas e produtor rural. Na prefeitura, atuou como secretário de Agricultura durante os anos de 1989, 1990, 1991 e 1992, em um dos mandatos de Sallet.

— Querendo ou não, você como cidadão também acaba se envolvendo com a política, mas ainda não tinha me envolvido diretamente. Os projetos do Darci sempre foram muito bons. A ideia é poder seguir com essas ideias que ele tinha. Eu me sinto preparado e também já conheço o secretariado dele, por ser um município pequeno. São pessoas capazes — afirma.

Conforme Neuberger, ainda não há definição concreta das mudanças que serão realizadas nos departamentos, o que deve acontecer somente após a diplomação dos eleitos, na próxima quarta-feira (18).

Além do foco na continuidade de projetos realizados e propostos por Darci, o Executivo deve dar enfoque a questões relacionadas as crianças e idosos.