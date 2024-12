"Nosso acerto foi dialogar com todos os setores da sociedade", avalia Saul Spinelli em balanço do trabalho na Câmara

Saul Spinelli assumiu a presidência da casa em dezembro de 2023. Comunicação Digital / CMPF

Com a proximidade do fim do ano legislativo, em 20 de dezembro, o vereador e atual presidente da Mesa Diretora, Saul Spinelli (sem partido), fez um balanço dos trabalhos da Câmara de Vereadores ao longo dos últimos quatro anos em entrevista a GZH Passo Fundo.

Spinelli, que deixa a política após oito anos de mandato como vereador, enxerga equilíbrio no diálogo entre diferentes classes e categorias da sociedade, o que, segundo ele, levou a melhores resultados.

— O maior acerto no nosso mandato foi dialogar com todos os setores da sociedade. A gente dialogou com entidades, instituições, lideranças, empresários, trabalhadores, professores, alunos, os garis, os médicos. Quem paga a conta é o contribuinte e se nós dialogarmos com os contribuintes, a gente vai acertar — afirma.

Dentre as conquistas do parlamento, o presidente destaca a destinação de R$ 21 milhões em emendas parlamentares para os hospitais do município, principalmente na área de oncologia, além de viabilizar a construção da sede da Associação dos Amigos da Criança Autista (Auma).

Ainda na área da saúde, Saul aponta que o parlamento contribuiu com o repasse de outros recursos para reformas de melhorias e ampliação do Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) e do Centro Assistencial à Criança com Câncer (Cacc).

Infraestrutura

A Câmara também se debruçou sobre assuntos relacionados à infraestrutura do município. Dentre as demandas, uma está na pauta de Spinelli há mais de uma década: melhorias nos trevos dos bairros Boqueirão e Santa Marta, e de acesso ao Gran Palazzo.

— Tivemos um papel importantíssimo na realização de audiências públicas, reuniões do Daer, reuniões em Porto Alegre, para garantir que os projetos da Santa Marta, da Caravela e do Gran Palazzo tivessem a aprovação agilizada — disse.

Para além das rodovias, o parlamentar também destaca o papel do legislativo em viabilizar a construção do novo presídio e a destinação de verbas para a reforma da atual casa prisional.

— A Câmara fez esse grupo de trabalho para viabilizar a construção do presídio. Então, aprovamos aqui a concessão do terreno, conseguimos as certidões que o Estado precisava, e agora foi assinada a autorização da obra. E o atual presídio está antigo, a gente reivindicava há muito tempo. Então agora está aí essas obras sendo feitas com a ação firme do parlamento — pontua.

Atualmente sem partido, Saul diz que apesar da atuação fora da política, a partir de 2025, vai continuar trabalhando junto a entidades e associações voluntárias, principalmente na área da acessibilidade e saúde.