A Sessão da Tarde desta terça-feira (17) exibe Uma Segunda Chance Para Amar (2019). Dirigido por Paul Feig e protagonizado por Emilia Clarke e Henry Golding, o drama retrata a história de uma mulher em busca de seu lugar no mundo. Filme será exibido às 15h25min , após a novela Cabocla , na RBS TV .

Resumo de Uma Segunda Chance Para Amar

Às vésperas do Natal, Kate (Emilia Clarke) não vive um bom momento tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Mas, quando conhece Tom (Henry Golding), uma luz parece iluminar o seu caminho e ela dá novos propósitos à sua vida.