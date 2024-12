Ana Beatriz Nogueira deixa elenco de "Mania de Você" para cuidar da saúde

Além da esclerose, Ana também foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2022.

Ana Beatriz Nogueira, intérprete de Moema em Mania de Você , novela das nove da Globo, anunciou que está saindo da produção por problemas de saúde . As últimas cenas foram gravadas na última segunda-feira (16). A atriz publicou um comunicado nas redes sociais falando sobre a despedida.

"As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica. Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir meus companheiros que seguem até o final da novela", escreveu. Ela também mandou um abraço ao público e aos colegas de elenco.