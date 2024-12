Nova UTI de Sananduva deve servir de apoio para hospitais de Passo Fundo, além de atuar como referência para 19 municípios da região

A nova Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Beneficente São João de Sananduva, no norte gaúcho, deve se tornar referência para 19 municípios da região (confira a lista abaixo) e atender cerca 130 mil pessoas.

No total, a instituição oferece 10 leitos para adultos. Destes, sete serão destinados para pacientes que utilizam o serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) e três para convênios e solicitações particulares.

Do investimento de aproximadamente R$ 5 milhões, cerca de R$ 3,7 milhões são provenientes de recursos de deputados Estaduais, emendas parlamentares e da sociedade civil, além de R$ 1,3 milhões do governo do Estado.

A obra que se iniciou em 2020 estava prevista para ser finalizada na metade do ano de 2023. Devido à pandemia, os serviços atrasaram e a inauguração do espaço de 478 metros quadrados aconteceu na última quinta-feira (12).

A UTI de Sananduva deve contratar cerca de 50 novos funcionários entre enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, médicos e outros profissionais necessários para o funcionamento do local. Até o momento, já foram admitidas 25 pessoas.

As operações começaram em novembro com dois leitos. O número de vagas aumentará conforme a contratação dos trabalhadores, como afirma o diretor administrativo do hospital, Tiago Antonietti:

— Sequencialmente a gente vai abrir a capacidade máxima de dez leitos. Isso deve acontecer até a metade ou final de janeiro — disse.

Antonietti explica que a UTI do município é tipo II, ou seja, para pacientes que necessitam de monitoramento e suporte de média complexidade. O diretor administrativo também afirma que, além de referência para muitos municípios da região, o Hospital Beneficente São João deve seguir atuando como um apoio aos hospitais de Passo Fundo.

— É um marco na história do hospital, da região e de todos os municípios que apoiaram a instituição. A UTI melhora a nossa capacidade de atendimento intensivo do paciente. Por exemplo, um paciente cardíaco, ele não vai deixar de ir para Passo Fundo, que faz um serviço excelente. Mas, de certa forma, conseguiremos desafogar um pouco as emergências e unidades de tratamento intensivo de Passo Fundo. Trabalharemos em parceria — completou.

Municípios beneficiados