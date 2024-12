Thiago Maia, do Inter, recebe troféu Fair Play no The Best da Fifa

Thiago Maia carregou uma senhora durante a enchente. Instagram / Reprodução

O volante Thiago Maia, do Inter, recebeu o troféu Fair Play na premiação do The Best da Fifa, nesta terça-feira (17), em Doha, no Catar. O jogador brasileiro foi homenageado por conta de suas ações durante a enchente em Porto Alegre.

Thiago Maia esteve na linha de frente e ajudou no resgate de pessoas e animais que ficaram ilhados por conta da chuva na Capital. À época, uma foto do atleta carregando uma senhora nas costas viralizou nas redes sociais.

— Não me sinto um herói. Minha mãe e meu pai sempre me ensinaram a mar o próximo independentemente do que aconteça. Teve um dia em casa que acordei e falei assim: “Não posso ficar em casa, as pessoas dependem de mim”. A própria Dona Evair falou: “Você é meu herói”. Falei que não, que se fosse ao contrário, ela também teria feito algo parecido. Com a enchente eu quis parar de futebol. Psicologicamente fiquei muito afetado, mas faria tudo de novo — discursou em vídeo gravado e divulgado durante a premiação.

A senhora em questão era Evair Carneiro Gomes, 71 anos. Ela ficou seis dias ilhada no 10º andar do prédio onde mora. Sem água, sem luz e, por fim, sem gás. Sem fornecimento dos itens básicos, o abastecimento de água e comida chegava em algum dos barcos. Então ela descia os 10 andares, parava no limite da parte seca, recebia doações, subia tudo de novo e ficava em seu apartamento esperando o tempo passar.

Thiago Maia e colegas de igreja resgatavam pessoas. Estavam quase encerrando o dia quando um cismou de voltar por aquela rua, porque "sentia que alguém precisava". Em frente ao condomínio, encontraram a aposentada pedindo ajuda da janela.

O grupo teve de dar uma volta extra porque não era possível passar pela entrada do condomínio. Um dos voluntários, então, saltou do barco e entrou na água. Assim, no sexto dia da enchente em Porto Alegre, Evair desceu os 144 degraus entre seu apartamento e a portaria.

Ela subiu às costas de Thiago Maia e foi carregada até o barco. Brincou com um dos resgatistas que filmava, dando tchau para o prédio. E de lá foi levada ao ponto de acolhimento da Avenida Cairú, onde, segundo ela, recebeu um atendimento de rainha.

Algumas semanas depois, a reportagem de ZH promoveu o "reencontro" de Thiago Maia e Evair. Por meio de um vídeo, ela agradeceu ao jogador pelo ato de solidariedade.

— O que eu diria para ele? Que é um herói. Graças a Deus e ao Thiago estou aqui. Ele poderia muito bem ter ficado em casa, com a família, estava seguro, no conforto do lar, e largou tudo para resgatar pessoas desconhecidas. Tenho gratidão eterna. Consegui mandar uma mensagem no Instagram dele, agora estou esperando a visita, ele me disse que vem — afirmou.

O que é a premiação?

O Prêmio Fair Play da Fifa é concedido a um jogador, técnico, time, árbitro, torcedor ou torcida em reconhecimento a uma atitude exemplar dentro ou fora de campo. São válidas ações entre o período de setembro de 2023 a agosto de 2024.

Relembre todos vencedores

2024 - Thiago Maia

2023 - Seleção masculina do Brasil

2022 - Luka Lochoshvili

2021 - Seleção da Dinamarca e sua equipe médica

2020 - Mattia Agnese

2019 - Marcelo Bielsa e Leeds United

2018 - Lennart Thy

2017 - Francis Kone

2016 - Atlético Nacional