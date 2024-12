Juventus goleia o Cagliari e avança para as quartas de final da Copa da Itália

Com uma atuação convincente, a Juventus se garantiu nas quartas de final da Copa da Itália ao golear o Cagliari, nesta terça-feira, por 4 a 0, no Allianz Stadium, em Turim.

Agora, a equipe encara o Empoli, que superou a Fiorentina e assegurou a sua permanência na competição. Pelo Italiano, a Juventus volta a campo no domingo e enfrenta o Monza. No mesmo dia, o Cagliari vai a campo para jogar contra o Venezia.

Após um primeiro tempo apertado, onde os anfitriões só conseguiram a vantagem mínima no fim da etapa inicial, o time do técnico Thiago Motta foi absoluto na etapa complementar.

Apesar do início hesitante, a equipe de Turim abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo graças ao oportunismo de Vlahovic, que chutou de pé esquerdo e fez 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Cagliari abriu o sistema defensivo em busca do empate e pagou caro pela estratégia. Koopmeiners pegou uma sobra e ampliou a vantagem.

Com o controle da partida, a Juventus chegou ao terceiro gol em arremate de Francisco Conceição, aos 35. No fim do confronto, Nico González acertou um chute por cobertura e definiu os 4 a 0.