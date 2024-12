Nasa adia novamente o retorno de astronautas "presos" no espaço para fim de março de 2025

Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, dos Estados Unidos, permanecem presos no espaço há seis meses e tiveram seu retorno para a Terra prorrogado por mais alguns meses , de acordo com a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), em declaração feita nesta terça-feira (17).

Inicialmente, em junho deste ano, a operação tinha prazo de apenas uma semana, no primeiro voo de astronautas da Boeing para a Estação Espacial Internacional. A previsão atual, no entanto, é que a dupla não deve retornar à Terra antes do fim de março de 2025. Até então, o retorno estava previsto para fevereiro. A maioria das missões da estação espacial dura seis meses, com algumas chegando a um ano inteiro.