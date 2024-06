Os astronautas norte-americanos Butch Wilmore e Suni Williams, "presos no espaço", ainda não sabem quando vão voltar para a casa. Um problema nos propulsores na cápsula Starliner, da Boeing, por onde os dois viajaram até a Estação Espacial Internacional da Nasa, tem impedido o retorno de ambos à Terra, uma vez que as falhas do equipamento podem colocar a vida dos tripulantes em risco durante o retorno.