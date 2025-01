Village People confirmou a show em post nas redes sociais. Victor Willis / Facebook / Reprodução

Village People fará shows em eventos do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O anúncio foi feito pelo vocalista do grupo, Victor Willis, único membro remanescente da formação original da banda.

"O Village People aceitou um convite da campanha do presidente eleito Donald Trump para participar das atividades inaugurais (do mandato), incluindo, ao menos, um evento com o Presidente Eleito", escreveu Willis na postagem.

Conforme informações da Associated Press, o grupo deverá se apresentar no comício MAGA, no centro de Washington, na véspera da posse.

A cantora country Carrie Underwood é outro nome confirmado na cerimônia, marcada para 20 de janeiro. Ela deve apresentar a canção America The Beautiful.

Responsável por canções como Y.M.C.A e Macho Man, a banda surgiu em 1978 e ganhou popularidade entre a comunidade LGBT+.

"Nós sabemos que ouvir isso não deixará alguns de vocês felizes, mas acreditamos que a música é para ser performada para além da política", defendeu Willis na postagem.

Conforme o músico, a intenção do grupo com a apresentação é "unir o país com música". Ele também esclareceu que Trump não foi o seu candidato na disputa eleitoral pela Casa Branca.

"Nossa música Y.M.C.A é um hino global, que eu espero que traga união para o país após uma campanha dividida e tumultuada, na qual nossa candidata de preferência perdeu", escreveu.

O republicano adotou as canções Macho Man e Y.M.C.A. em seus comícios e chegou a viralizar com alguns vídeos dançando em eventos da campanha.

Na época, quando o político começou a usar o hit, o Willis pediu nas redes sociais que ele não fizesse uso da canção em seus eventos políticos. Entretanto, algum tempo depois, voltou atrás e permitiu que o político utilizasse as canções.

Em entrevista ao Fox & Friends, concedida em dezembro de 2024, o cantor relatou que autorizou o uso porque Trump parece "realmente gostar da música".