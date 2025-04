Construimóveis é lançada em Passo Fundo com foco em impulsionar o desenvolvimento regional 

O Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo e Região (Sinduscon) lançou a 23ª edição da Construimóveis, uma das maiores feiras da construção e mobiliário do norte gaúcho, na noite desta quarta-feira (2). A cerimônia foi realizada na sede do sindicato, no bairro Cidade Nova.

À pedido dos expositores, neste ano a feira acontece mais cedo e será realizada entre 6 e 14 de setembro no Bourbon Shopping em Passo Fundo.

— Essa antecipação é para que a gente tenha um gás pós-feira. Acabamos captando muitos investidores na Construimóveis e precisamos de um tempo a mais para dar sequência nos negócios — explica o presidente do Sinduscon, Cristiano Basso.

Debates e oportunidades

Com o tema Impulsionando o Desenvolvimento Regional, a feira reúne empresários, investidores, profissionais e instituições do setor para discutir tendências, oportunidades e inovações, a fim de incentivar o crescimento econômico e a valorização do mercado que engloba a indústria e a construção.

— A Construimóveis é uma feira regional e atinge todo o norte do Estado, tendo em vista que muitos investidores do mercado imobiliário de Passo Fundo são da região, de cidades vizinhas. O Sinduscon tem associados em mais de 30 cidades e movimenta o mercado de todo o norte do Estado — afirma Basso.

Neste ano, a feira deve contar com um número menor de lançamentos. Em 2024 foram 12 opções, desde apartamentos com dois dormitórios por R$ 350 mil até empreendimentos de alto padrão com unidades que chegam a custar R$ 8 milhões. O total de negócios no último ano chegou a R$ 218 milhões.

Além da presença de instituições bancárias e novos empreendimentos, a Construimóveis também terá uma programação paralela com palestras e painéis com especialistas do setor, rodadas de negócios e networking entre os participantes.

— Teremos também workshops voltados para a construção tecnológica e essa demanda de mão de obra, o convencimento do jovem para entrar na Escola da Construção Civil, os cursos, para onde vai a construção civil do futuro e de que maneira vamos construir as edificações. Serão temas muito interessantes — disse.