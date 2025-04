Preta Gil é internada em hospital do Rio de janeiro para exames

A cantora Preta Gil , que enfrenta um tratamento contra câncer colorretal desde 2023, foi internada novamente em um hospital no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa, a cantora realiza exames e está sendo medicada em ambiente hospitalar.

A última aparição de Preta Gil ocorreu no domingo (30) no programa Domingão do Huck, da TV Globo, onde falou sobre a viagem ao exterior para prosseguir o tratamento.