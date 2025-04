Protagonistas na alfabetização recebem aplausos no Teatro Feevale

Mais de 200 escolas foram representadas no Teatro Feevale. Vitor Rosa / Diculgação

Nos dias normais de espetáculo no Teatro Feevale, como em qualquer outro no mundo, os artistas ficam no palco e a plateia aplaude a performance. Nesta quarta-feira (2), os papéis se inverteram. Os verdadeiros protagonistas estavam na plateia. Eram representantes de 200 escolas estaduais e municipais premiadas no programa Alfabetiza Tchê.

Foram homenageadas as instituições de ensino da educação pública gaúcha que se destacaram pelos resultados de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A cerimônia contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira, além de secretários municipais, dirigentes educacionais e diretores de escolas.

Na abertura, os hinos nacional e rio-grandense foram interpretados pela cantora Luiza Barbosa, que foi estudante da rede estadual em Sapiranga.

As 200 escolas que ficaram nas melhores posições foram contempladas com valores que variam de R$ 40 mil a R$ 80 mil, enquanto as demais, com mais fragilidades, obtiveram um complemento de R$ 20 mil a R$ 40 mil, como compromisso para avançar na aprendizagem.

Leia Mais Rosane de Oliveira: por que Eduardo Leite desistiu de comprar avião para o governo

Leite destacou a importância do programa para a integração das redes de ensino na busca pela evolução do desempenho dos alunos:

— O Estado não é apenas gestor da sua própria rede escolar, ele é responsável pela educação gaúcha, que tem as redes municipais como agentes fundamentais no processo de alfabetização. Por isso criamos o Alfabetiza Tchê, para uma colaboração entre Estado e municípios nesta missão tão importante.

Estudantes da Escola de Ensino Fundamental Oscar Konrath, de Sapiranga, fizeram ainda uma apresentação, recitando textos para demonstrar, na prática, a fluência leitora e os resultados do programa.

Leia Mais Marido do governador será embaixador de jantar do Instituto da Criança com Diabetes

Base do processo de educação

Logo no início da programação, Raquel parabenizou os homenageados, destacando que a alfabetização é a base de todo o processo de educação e, por isso, deve ser priorizada como uma das principais frentes de atuação das escolas públicas.

— Quando falamos em alfabetizar, estamos falando em desenvolver as habilidades e competências do século 21 em cada criança, seja em escolas estaduais ou municipais. Essa é a essência do regime de colaboração: uma rede acolhedora, que entende a educação como território de oportunidades, onde todas as crianças têm direito a aprender e desenvolver seu potencial pleno — disse a secretária.

Da cerimônia participaram também o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Marcelo Arruda, e a presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/RS), Maristela Guasselli.