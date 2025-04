ACBF é derrotada pelo Jaraguá e larga em desvantagem na primeira fase da Copa do Brasil

A ACBF estreou com derrota na Copa do Brasil de Futsal. Fora de casa, a equipe gaúcha perdeu por 2 a 1 para o Jaraguá, nesta quarta-feira (2), pela primeira fase da competição. Mesmo com o anúncio do técnico Peri Fuentes, o clube da Serra Gaúcha foi treinado pelo auxiliar Sandro Júnior.