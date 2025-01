Governo russo reafirma interesse no Ártico e diz seguir de perto ameaças de Trump à Groenlândia

O governo russo afirmou na quinta-feira (9) que está "seguindo de perto" as reivindicações do presidente eleito dos Estados Unidos , Donald Trump , sobre a Groenlândia, território dinamarquês.

Segundo o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov, a região do Ártico também está na esfera de interesse da Rússia.

— O Ártico é uma zona de nossos interesses nacionais e estratégicos — pontuou Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin. — Estamos interessados ​​em preservar a atmosfera de paz e estabilidade na zona do Ártico.

Trump fez uma série de afirmações polêmicas na última terça-feira (7). O republicano sugeriu que o Canadá deveria se fundir ao país, que não descarta a possibilidade de usar força militar para tomar o controle do Canal do Panamá e da Groenlândia e que pretende mudar o nome do Golfo do México.