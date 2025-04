Menina de nove anos morre em acidente em São Martinho

Uma menina de nove anos morreu em um acidente de trânsito na RS-210, em São Martinho, na Região das Missões. O caso aconteceu por volta da 1h40min desta quarta-feira (2), no km 23. A vítima foi identificada como Julia Vitória Blass do Nascimento.

O carro, um Gol, era conduzido pela mãe da menina , uma mulher de 43 anos. Outra filha da mulher, de 13 anos, também estava no veículo. As duas estão internadas em observação.

Conforme a Polícia Civil, a mulher disse aos policiais que havia tomado uma lata de cerveja e se recusou a realizar o teste do bafômetro. No entanto, ela não apresentava sinais de embriaguez.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o carro trafegava em direção à BR-468 quando saiu da pista e capotou em uma lavoura. A mulher e a adolescente foram projetadas para fora do veículo. A menina de nove anos ficou presa dentro do carro e morreu no local.