Um dia após Trump falar em "Golfo da América", presidente do México defende chamar EUA de "América Mexicana"

Presidente do México, Claudia Sheinbaum apresenta mapa da América Mexicana durante coletiva. Alfredo Estrella / AFP

Nesta quarta-feira (8), a presidente do México, Claudia Sheinbaum, sugeriu que os Estados Unidos sejam rebatizados de "América Mexicana". Seu pronunciamento rebate a fala feita pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de rebatizar o Golfo do México para "Golfo da América". As informações são do g1.

— Obviamente, o Golfo do México é reconhecido pelas Nações Unidas. Mas por que não chamamos (os Estados Unidos) de "América Mexicana"? Nome bonito, né? Vamos chamar assim então— afirmou Sheinbaum apontando para um mapa que mostra o México com territórios que atualmente são dos EUA, e com os EUA aparecendo em verde com nome de "América Mexicana".

Donald Trump afirmou na última terça-feira (7) que iria renomear o Golfo do México para "Golfo da América". A fala foi proferida poucas horas após sugerir a incorporação do Canadá aos EUA.

O republicano também afirmou que não descarta o uso de força militar para tomar a Groenlândia e o Canal do Panamá.

Em coletiva nesta quarta-feira (8), Sheinbaum citou uma Constituição de Apatzingán, promulgada em 1814, mas que nunca foi implementada, para justificar sua sugestão. O texto propõe a criação de um Estado em todo o território da América do Norte, que compreende México, EUA e Canadá. A presidente mexicana também disse que Trump está vivendo no passado.

Leia Mais Trump pode anexar o Canadá e tomar a Groenlândia e o Canal do Panamá? Entenda

Ela lembrou, ainda, que o Golfo do México é reconhecido internacionalmente e pela Organização das Nações Unidas (ONU).

— O nome do Golfo do México é histórico e está registrado ante organismos internacionais, que o consideram como um referente náutico desde o século 16, antes da existência dos EUA — afirmou Alfonso Suárez del Real, assessor político da Coordenação de Comunicação Social da Presidência mexicana, mostrando outro mapa com o México contendo territórios são dos EUA atualmente.