Trump não descarta ação militar para controlar Canal do Panamá e Groenlândia

Trump avaliou, nesta-segunda(6) que o Canadá deveria se fundir com os EUA; comentário irritou o vizinho do norte.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se negou, nesta terça-feira (7), a descartar uma ação militar que lhe permita assumir o controle total do Canal do Panamá ou da Groenlândia .

— Posso dizer o seguinte: precisamos deles por razões de segurança econômica. Não vou me comprometer a isso (descartar uma ação militar). Pode ocorrer que tenhamos que fazer algo — disse Trump à imprensa em sua residência em Mar-a-Lago, no sul da Flórida.

— Desde que vencemos as eleições, a percepção de todo o mundo é diferente. Pessoas de outros países me ligaram e me disseram: "Obrigado, obrigado" — contou Trump enquanto expunha seu programa para os próximos quatro anos.