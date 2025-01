Câmera de segurança flagra homem furtando castiçal centenário da Catedral de Caxias do Sul; veja vídeo

Correção: o furto do castiçal no ano passado também havia sido flagrado por câmeras de segurança. A informação incorreta de que não havia sido flagrado porque as câmeras estavam em implantação permaneceu publicada entre 14h14min de quarta-feira (8) e 8h30min desta quinta-feira (9).

Um castiçal centenário, de um metro e meio e pesando 17 quilos, foi furtado da Catedral de Caxias do Sul, no Centro, no início da tarde desta terça-feira (7). O sistema de segurança da igreja registrou a ação, que ocorreu por volta de 13h30min.

A peça, trabalhada em alumínio, faz parte de um conjunto de outros castiçais que ficam junto ao túmulo de Dom José Barea, na lateral direita de quem acessa a igreja. As imagens mostram o homem saindo da igreja com o objeto na mão e seguindo em direção ao bairro de Lourdes. Segundo a assessoria de comunicação da Diocese de Caxias do Sul, o zelador da igreja estava em horário de intervalo, por isso a ação não foi percebida.

Leia Mais Reduzir o número de assassinatos é o principal desafio das forças de segurança de Bento Gonçalves em 2025

Em uma postagem em uma rede social, o padre Volnei Vanassi, pároco da Catedral Diocesana Santa Teresa D'Ávila, afirmou que a peça havia sido vendida à uma reciclagem da cidade. Ela foi encontrada cerca de uma hora depois do furto e teve que ser recomprada. O objeto, que já havia sido cortado em cerca de 20 pedaços, teve que ser enviado para restauração.

“A ousadia dos furtos no centro está cada vez maior. Esperamos poder reconstruí-lo (o castiçal) para que retorne ao acervo da Catedral”, escreveu o padre Volnei na postagem, afirmando ainda que, momentaneamente, todos os castiçais e peças sacras móveis serão retirados da igreja. Permanecerão somente peças fixas, segundo o religioso. Os objetos ficarão guardados na sacristia e expostos apenas durante as celebrações das missas.

A ocorrência de furto foi registrada pela Brigada Militar (BM), que foi acionada após a ação.

Caso se repete

O assessor de comunicação da Diocese de Caxias do Sul, Felipe Padilha, relatou que uma situação semelhante aconteceu em meados do ano passado. A ação também havia sido flagrada por câmeras de segurança.