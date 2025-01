Polícia Civil realiza operação contra fraudes na venda de ingressos para atrações turísticas em Gramado e Canela

Durante as buscas, foram apreendidos ingressos e documentos que serão analisados pela polícia. Polícia Civil / Divulgação

Uma investigação que apura um esquema de fraude na venda ilegal de ingressos para atrações turísticas de Gramado e Canela, principalmente com foco em parques temáticos e restaurantes dos dois municípios resultou numa operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (8). Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo sete em Gramado, dois em Canela, dois em Caxias do Sul e um no estado de São Paulo. Durante as buscas, foram apreendidos ingressos e documentos que serão analisados pela polícia. Ninguém foi preso.

A operação foi coordenada pela delegada Fernanda Aranha, titular da delegacia de Gramado. Segundo a Polícia Civil, o esquema envolvia motoristas de aplicativos e agentes de turismo não credenciados que abordavam turistas, oferecendo ingressos a preços atrativos. Os ingressos, no entanto, ou eram adquiridos de forma fraudulenta, ou eram falsos, causando prejuízos tanto aos turistas quanto aos estabelecimentos turísticos da região. Os pagamentos eram frequentemente realizados via pix para contas de terceiros, configurando a fraude. Valores nas contas-correntes dos suspeitos foram bloqueados.

— Podemos identificar empresas de turismo de fachada, que atuavam na intermediação das vendas e transações desses ingressos. Também (identificamos) empresários e outras pessoas que captavam turistas em pontos turísticos das cidades. Com as buscas e apreensões, obtemos novos elementos para que as investigações possam prosseguir — afirmou a delegada Fernanda Aranha, titular da delegacia de Gramado e que coordenou a ação.

Conforme o delegado Vladimir Medeiros, titular da delegacia de Canela, o modo fraudulento como os criminosos adquiriam os ingressos não será divulgado, tendo em vista que a operação desta quarta-feira é a primeira etapa da investigação. Com as provas obtidas durante as buscas, os suspeitos seguirão sendo monitorados, segundo a Polícia Civil.

Uma operação similar foi realizada em 2022. Conforme a Polícia Civil, com o retorno das fraudes, as delegacias das duas cidades passaram a investigar novamente os suspeitos, desde o final de 2024.

O que foi apreendido

Gramado e Canela: quatro carros, R$ 3,5 mil, ingressos de parques, celulares e máquinas de cartões;

Caxias do Sul: dois carros, um jet ski, máquinas de cartão e cinco armas;