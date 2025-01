7 receitas de forno rápidas e gostosas

Arroz de forno à parmegiana Pixel-Shot / Pixel-Shot \ Shutterstock | Portal EdiCase

O forno é um grande aliado na cozinha, permitindo preparar receitas deliciosas e rápidas para o dia a dia. Além de garantir sabores mais intensos e texturas irresistíveis, o uso desse eletrodoméstico ajuda a economizar tempo, já que muitas comidas exigem pouca supervisão enquanto assam. Seja para um almoço em família ou um jantar rápido após um dia corrido, confira 7 receitas de forno incríveis!

Arroz de forno à parmegiana

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

4 xícaras de chá de água fervente

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

100 g de presunto picado

100 g de muçarela picada

2 xícaras de chá de molho de tomate

2 cubos de caldo de galinha

2 ovos

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe o arroz com os caldos dissolvidos na água fervente, em fogo baixo, por 15 minutos. À parte, em um recipiente, bata os ovos com o queijo parmesão até ficar homogêneo. Misture com o arroz cozido. Em uma forma refratária, faça camadas alternadas de arroz, presunto, muçarela e o molho de tomate. Finalize com a muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Sirva em seguida.

Frango ao suco de laranja

Ingredientes

8 sobrecoxas de frango

250 ml de suco de laranja

2 cubos de caldo de carne

Modo de preparo

Retire a pele do frango e coloque as peças em um refratário. Coloque o suco e os cubos de caldo de carne no liquidificador e bata até dissolverem. Depois, derrame sobre o frango e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.

Macarrão de forno com queijo

Ingredientes

500 g de macarrão penne

penne 2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite

200 g de queijo muçarela ralado

100 g de queijo parmesão ralado

200 g de presunto picado

280 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Água

Manteiga para untar

Modo de preparo

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa bem até formar uma mistura homogênea. Adicione o leite aos poucos, mexendo constantemente para evitar grumos. Cozinhe até o molho engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e uma pitada de noz-moscada. Com o fogo baixo, misture o queijo muçarela ao molho até derreter. Acrescente o creme de leite e mexa até ficar homogêneo.

Misture o macarrão cozido com o molho e adicione o presunto picado. Transfira para um refratário untado com manteiga. Polvilhe queijo parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 15-20 minutos ou até o queijo gratinar e ficar dourado. Sirva em seguida.

Suflê de milho-verde

Suflê de milho-verde

Ingredientes

Grãos de 8 espigas de milho-verde

1 colher de sopa de coentro picado

2 colheres de sopa de margarina

1 cebola descascada e picada

200 ml de creme de leite

6 fatias de muçarela

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira funda, coloque a margarina e aqueça em fogo médio. Refogue a cebola até dourar. Em seguida, acrescente o milho-verde e cozinhe por 15 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, ainda quente, coloque o refogado no liquidificador e bata por 5 minutos. Acrescente o creme de leite e bata até ficar homogêneo. Assim que batido, espalhe esse creme grosso em uma forma sem untar, cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C para gratinar. Sirva em seguida.

Berinjela ao forno

Ingredientes

3 berinjelas

Azeite, sal e orégano a gosto

2 tomates cortados em fatias

1 cebola descascada e cortada em fatias

200 ml de leite de coco

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Corte as berinjelas em fatias finas. Regue um refratário médio com um pouco de azeite, distribua uma camada da berinjela, uma camada de tomate e uma de cebola. Tempere com sal, azeite e orégano. Repita as camadas até terminarem os ingredientes. Regue com o leite de coco e polvilhe o parmesão. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 10 minutos, na mesma temperatura, até gratinar. Sirva em seguida.

Batata ao forno

Ingredientes

1/2 kg de batata cortada em rodelas

1 l de leite

300 g de muçarela ralada

200 g de presunto ralado (sem a capa de gordura)

2 ovos

50 g de queijo ralado

Margarina a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, ferva as batatas no leite até ficarem macias. Unte um refratário com a margarina. Coloque uma camada de batata no refratário, uma de presunto e uma de muçarela. Finalize com uma camada de muçarela. Salpique o queijo ralado por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar.

Torta de legumes

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 cenoura ralada

1 abobrinha ralada

250 g de milho-verde cozido e escorrido

1 xícara de chá de ervilha fresca

1 tomate picado e sem sementes

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os legumes (cenoura, abobrinha, milho-verde, ervilha e tomate). Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Reserve. No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata novamente. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente, sem bater.