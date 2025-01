O primeiro adversário de João Fonseca no Australian Open será o russo Andrey Rublev, 27 anos . O atual nono colocado do ranking mundial é conhecido pelo seu talento, mas também ganhou fama pelo comportamento explosivo dentro de quadra .

Com 16 títulos conquistados, Rublev viveu o melhor momento da carreira em 2021, quando chegou ao top 5 do ranking. Apesar disso, nunca conseguiu passar das quartas de final de um Grand Slam .

Antes do Australian Open, a última competição do russo foi o Aberto de Hong Kong, no qual ele era o primeiro cabeça de chave, mas foi eliminado na primeira rodada. Rublev teve um confronto recente contra um brasileiro no US Open. Em agosto de 2024, ele venceu Thiago Wild por 3 sets a 0.