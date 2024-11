Com estilo de jogo agressivo e ousado, João Fonseca vem caminhando para deixar o status de promessa do tênis brasileiro para trás e se tornar uma realidade na modalidade. Aos 18 anos, o tenista do Rio de Janeiro já vem chamando atenção no circuito profissional, após se destacar em 2023 com o título do US Open Juvenil e a liderança do ranking na categoria.