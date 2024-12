João Fonseca bate norte-americano e conquista o Next Gen ATP Finals 

João fechou a temporada com chave de ouro. Peter Staples / ATP Tour/Divulgação

A tarde deste domingo (22) fez com que João Fonseca escrevesse seu nome ao lado de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. O brasileiro superou o norte-americano Learner Tien e conquistou o Next Gen ATP Finals, torneio para os melhores sub-21 do ranking da ATP, aos 18 anos — algo só feito pelo italiano número 1 do mundo e do espanhol, terceiro. A competição foi realizada em Jedá, na Arábia Saudita, e fecha a temporada do tênis.

— Eu estava muito nervoso. Ele é um grande jogador, mas sabia que ia precisar jogar bem e estar bem fisicamente. Estava tentando só manter meu jogo, não comecei tão bem. Eu sou muito mais agressivo. No quarto set, fiz apenas meu melhor e venci. Eu tinha que acreditar, mas ainda é inacreditável. Eu consegui — comemorou o brasileiro.

O jogo teve parciais de 2/4, 4/3, 4/0 e 4/2. O tenista do Brasil ocupa a 145ª posição no ranking e é apontado como uma das maiores apostas do tênis mundial.

No primeiro set, João sofreu a quebra logo no primeiro game. Apesar de ter confirmado os dois seguintes em que sacou, não foi suficiente para vencer o norte-americano na primeira parcial. Tien fechou em 4/2.

No set seguinte, o brasileiro confirmou o game logo no começo. No primeiro saque do adversário, teve a chance da quebra, mas desperdiçou. Sem ninguém roubar game do outro, a partida foi para o tiebreak. João teve três sets points, mas só confirmou a parcial na quinta oportunidade — 10 a 8 e jogo empatado.

O tenista do Brasil abriu o terceiro set logo quebrando o serviço de Tien, com quatro pontos em sequência. Depois de confirmar seu saque, João voltou a quebrar o americano e venceu o set na sequência por 4 a 0, perdendo apenas três pontos durante a parcial.