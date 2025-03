Jhohan Romaña e um outro nome misterioso que mexe com os negócios do Grêmio

Romanã pertence ao San Lorenzo, da Argentina. sanlorenzo.com.ar / Divulgação

Duas informações. A primeira dá conta da insistente tentativa do Grêmio em contratar o colombiano Jhohan Romaña, do San Lorenzo. A segunda se refere ao verdadeiro plano A do clube para a posição. Um zagueiro europeu, que joga em uma das principais ligas do mundo, também está no radar do Tricolor.

Baseado nisto, temos o seguinte cenário. O nome de Romaña está, de fato, na ambição do Grêmio, mas isso termina nesta sexta-feira (28). A dificuldade enfrentada para convencer o presidente do clube argentino, se confirmada, inviabilizará o negócio de forma definitiva. Isto porque, a partir do fim da janela, o Tricolor retomará a negociação com o nome que sempre sonhou.

Janela de julho

O tal zagueiro europeu não poderia ser inscrito ainda nesta janela e, por isso, não ganhou tanto esforço neste momento. O nome de Romaña ganhou força por este motivo. Agora, no novo cenário, nada impede que a negociação seja retomada e o Grêmio apresente, na abertura da janela de julho, mais um nome europeu no seu grupo.

Os negócios, com o avanço da finanças do futebol, deixaram de ter fronteiras e o Grêmio é um exemplo claro disso. O clube está inovando e, na questão do zagueiro, parece estar dando mais um exemplo disso.