Carnaval é feriado? Veja o que abre e o que fecha em Porto Alegre durante a celebração

O Carnaval acontece entre os dias 1° e 5 de março. André Ávila / Agência RBS

Festejado em todo Brasil, o Carnaval 2025 ocorre entre sábado (1°) e terça-feira (4). A celebração, entretanto, não faz parte do calendário de feriados do país, e é classificada como ponto facultativo. Portanto, a definição de funcionamento fica a critério de empresas e instituições.

Os feriados são estabelecidos por leis federais, estaduais ou municipais. Mesmo não estando na lista de datas divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em 2023, a festividade pode ser inclusa no cronograma de folgas de Estados e municípios.

No decreto 57.973 de 2025, o Rio Grande do Sul determinou que os dias 3 e 4 de março, respectivamente segunda e terça-feira de Carnaval, serão de ponto facultativo. O mesmo vale para a prefeitura de Porto Alegre, até às 12h da Quarta-feira de Cinzas (5).

Confira o que abre e o que fecha em Porto Alegre no feriado

Veja quais serviços estarão funcionando na Capital neste Carnaval:

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento presencial nos bancos na segunda (3) e terça-feira (4). Movimentações bancárias como TED também não serão operadas durante esse período. O Pix funcionará normalmente.

Boletos e cobranças de contas de consumo como água, telefone e energia podem ser pagas sem acréscimo na quarta-feira de Cinzas, dia 5. Na data, as agências abrirão a partir das 12h.

Em casos de tributos e impostos, entretanto, é necessário realizar o pagamento antecipado para evitar juros e multas.

Comércio

Conforme o Sindilojas, o comércio poderá funcionar normalmente durante o Carnaval, como ficou acordado na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2024. No entanto, na terça-feira de Carnaval, apenas os estabelecimentos que assinaram o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) podem utilizar empregados.

Fim de semana e segunda-feira (3): funcionamento normal

funcionamento normal Terça-feira (4): não pode funcionar, exceto se houver acordo coletivo

não pode funcionar, exceto se houver acordo coletivo Quarta-feira de Cinzas (5): o comércio volta à normalidade, na maioria dos casos, após o meio-dia

Supermercados

O funcionamento dos supermercados em Porto Alegre é normal durante o final de semana de Carnaval. Na terça-feira (4), supermercados somente poderão funcionar com a mão de obra dos empregados se tiverem acordo coletivo com o Sindec Porto Alegre, onde estão fixadas as regras de trabalho nesta data.

Mercado Público

Durante o Carnaval, o Mercado Público estará aberto, mas em regime especial de funcionamento. As operações ocorrem normalmente no sábado (1º), das 7h30 às 18h, e na segunda (3) até as 19h. Já no domingo (2) e na terça-feira (4), o local funcionará das 9h às 15h, com abertura facultativa.

Saúde

Durante a segunda (3) e a terça-feira (4), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionará apenas para atendimento em casos de risco à vida, na rua e em domicílios. O serviço pode ser acionado pelo número 192.

Unidades de Pronto Atendimento 24 horas:

UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil - telefone: 3368-1619)

(rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil - telefone: 3368-1619) PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza)

(rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza) PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus)

(rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus) PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, Parada 12, Lomba do Pinheiro)

(estrada João de Oliveira Remião, 5120, Parada 12, Lomba do Pinheiro) PA Restinga (rua Álvaro Diffini, 520, Restinga)

(rua Álvaro Diffini, 520, Restinga) PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – telefone: 3289-3456)

Hospitais:

Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, Bairro Bom Fim): funcionamento e atendimento plenos.

(Largo Teodoro Herzl, s/nº, Bairro Bom Fim): funcionamento e atendimento plenos. Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas (avenida Independência, 661): emergências obstétrica e pediátrica.

Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD):

Caps AD III Passo a Passo (Avenida Carneiro da Fontoura, 57, Jardim São Pedro)

(Avenida Carneiro da Fontoura, 57, Jardim São Pedro) Caps AD III NHNI (CS Navegantes: avenida Presidente Franklin Roosevelt, 5, Navegantes

(CS Navegantes: avenida Presidente Franklin Roosevelt, 5, Navegantes Caps AD III SCS (Avenida Cavalhada, 1930, Cavalhada)

(Avenida Cavalhada, 1930, Cavalhada) Caps AD III PLP (Rua Dona Firmina, 144, São José)

(Rua Dona Firmina, 144, São José) Caps AD III Caminhos do Sol (Avenida Protásio Alves, 7585, Alto Petrópolis)

(Avenida Protásio Alves, 7585, Alto Petrópolis) Caps AD III Girassol (Estrada João Antônio da Silveira, 440)

(Estrada João Antônio da Silveira, 440) Caps AD IV Céu Aberto (CS Santa Marta: rua Capitão Montanha, 27, Centro) Atende pessoas com idade a partir de 18 anos.

(CS Santa Marta: rua Capitão Montanha, 27, Centro) Atende pessoas com idade a partir de 18 anos. Caps AD III NHNI ( Avenida Pernambuco, 1700, Navegantes)

Avenida Pernambuco, 1700, Navegantes) Caps AD IV Céu Aberto (Avenida João Pessoa, 1318, Centro) Atende pessoas com idade a partir de 18 anos.

(Avenida João Pessoa, 1318, Centro) Atende pessoas com idade a partir de 18 anos. SRT Nova Vida (Rua Santana, 762 – Farroupilha - (51) 3289-5683)

(Rua Santana, 762 – Farroupilha - (51) 3289-5683) SRT Nise da Silveira (Rua Waldomiro Schapke, 328, Partenon)

(Rua Waldomiro Schapke, 328, Partenon) SRT Lar da Amizade (Travessa Anunciada, 78, Vila Ipiranga)

(Travessa Anunciada, 78, Vila Ipiranga) SRT Centro (Rua Onofre Pires, 50, Azenha)

(Rua Onofre Pires, 50, Azenha) SRT SCS (Praça Simões Lopes Neto, 39, Teresópolis)

Guarda Municipal

Equipes estarão em parques e praças, além da fiscalização de aglomerações. As vigilâncias fixas e motorizada atendem postos de saúde, secretarias e prédios municipais. A Central de Operações da Guarda Municipal atende 24 horas pelos telefones 153 e 156.

Central do Cidadão 156

Responsável por receber solicitações de serviços de diversos como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, trânsito, água, esgoto sanitário e denúncias de vandalismo, a central terá atendimento 24h.

É possível solicitar atendimento através dos canais:

Ramal Telefônico: 156 (Largo Teodoro Herzl, s/nº, Bairro Bom Fim): funcionamento e atendimento plenos.

156 (Largo Teodoro Herzl, s/nº, Bairro Bom Fim): funcionamento e atendimento plenos. Aplicativo: 156 +POA

156 +POA WhatsApp: (51) 3433-0156

Água e Esgotos

O Dmae atenderá demandas como vazamento de água, extravasamento de esgoto cloacal e pluvial e outros serviços operacionais em regime de plantão, a partir de solicitações registradas no Sistema 156.

O atendimento presencial, para assuntos da área comercial, estará fechado entre o sábado (1º) e a terça-feira (4). As atividades serão retomadas na quarta-feira (5) às 12h nos postos localizados no Centro Histórico e Partenon e às 13h no Tudo Fácil.

Luz

As agências de atendimento da CEEE Grupo Equatorial estarão fechadas na segunda-feira (3) e na terça (4), o dia todo. Na Quarta-feira de Cinzas (5), as atividades retornarão a partir das 13h.

Clientes da CEEE Equatorial Energia poderão solicitar serviços, 24h por dia, nos seguintes canais de comunicação:

Contato : no site e telefone 0800-721 2333

: no e telefone 0800-721 2333 Atendimento virtual ( Whatsapp ): (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à lista de contatos)

( ): (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à lista de contatos) App: disponível na loja de aplicativo Android e iOS

Correios

Conforme informado pela instituição, as sedes dos Correios estarão fechadas na segunda (3) e na terça (4). O atendimento será retomado na quarta-feira (5), a partir das 12h.

Nesse período, o atendimento online estará disponível ininterruptamente, através dos seguintes canais:

Limpeza Urbana

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realizará normalmente as coletas domiciliar, seletiva e de lixo público. Todas as seções operacionais trabalharão das 7h às 12he das 13h às 16h. O DMLU atende pelo telefone 156.

Ônibus

O transporte coletivo irá operar normalmente com as respectivas tabelas de sábado e domingo. Na segunda-feira (3), as linhas de ônibus operam conforme a tabela eventual com base no sábado, com reforço de algumas linhas que normalmente não operam nesse dia.

Na terça-feira (4), as linhas circularão com horário de domingo e feriado. Quarta-feira (5) a tabela oficial volta a vigorar em horário normal de dias úteis. As tabelas horárias atualizadas estão disponíveis no site da EPTC .

Trensurb

A empresa não informou sobre mudanças de funcionamento na data. Tabelas de horários dos trens podem ser conferidas neste site.

Agências FGTAS/Sine

As Agências FGTAS/Sine estarão fechadas na segunda (3) e na terça-feira (4). As unidades reabrirão para atendimento ao público na Quarta-feira de Cinzas (5), a partir das 13h.

Feriados 2025