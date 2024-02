Marque na agenda, folião: em 2025 a terça-feira de Carnaval cairá no dia 4 de março, enquanto a Quarta-feira de Cinzas será no dia seguinte. A data, que muda a cada ano, é comemorada exatos 47 dias antes da Páscoa e tem o dia definido a partir do calendário padrão da Igreja Católica – baseado nas estações do ano e na Lua.