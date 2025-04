Confira as tendências que ganharam forma no Villagio Trends

Nos dias 26 e 27 de março, o Villagio Trends transformou o Shopping Villagio Caxias em cenário para as tendências da moda na Serra gaúcha. Sob a direção do produtor de moda André Guerra, o evento uniu conceito e inovação ao apresentar coleções que destacaram a produção, também, dos alunos do curso de Moda da Universidade de Caxias do Sul. Peças elaboradas em jeans, casacos longos e estruturados dominaram os desfiles, acompanhadas de acessórios em tons intensos de marrom, vermelho, vinho e grafite.