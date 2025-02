Descida da Borges abre o Carnaval 2025 em Porto Alegre com muita música e samba no pé

Escolas de samba animam os foliões com um desfile pelo coração da Capital. Camila Hermes / Agencia RBS

Foi dada a largada no Carnaval 2025 de Porto Alegre com a tradicional Descida da Borges, evento que encheu o Centro Histórico de alegria e energia na noite desta sexta-feira (7). É a primeira de uma série de celebrações que vão manter a cidade em ritmo de festa até março, quando os desfiles das escolas de samba vão tomar conta do Complexo Cultural do Porto Seco.

Neste primeiro dia de folia, uma multidão se reuniu para acompanhar o cortejo e a entrega simbólica da chave da cidade à Corte do Carnaval.

Uma cerimônia ecumênica deu início à solenidade com discursos de diferentes lideranças religiosas, seguido por canções e a soltura de pombas brancas.

Na sequência, em frente ao Paço Municipal, por volta das 19h10min, o prefeito Sebastião Melo entregou a chave ao rei Momo, Jefferson Amorin, que estava acompanhado pela rainha Danyely Damaceno e pelas princesas Josiane Luz e Karen de Souza.

Para Jefferson Amorin, receber a chave da cidade foi uma emoção "imensa". O rei Momo salienta que a partir de agora está "representando todos os foliões de Porto Alegre".

— Tenho certeza que, depois desse grande evento, a gente vai ter um Carnaval de 2025 repleto de muita alegria, muita paz e samba no pé.

Em discurso, o prefeito destacou o apoio ao Carnaval e às manifestações culturais desde seu primeiro mandato.

— Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho ao Brasil, às queridas ligas. Obrigado mesmo, de coração, e 'tamo' junto. Viva o Carnaval do Brasil, viva a cultura popular, viva o melhor Carnaval do Brasil, que é aqui em Porto Alegre — disse Melo.

Durante o evento, as escolas de samba que se destacaram no Carnaval 2024 animam os foliões com um desfile pelo coração da Capital, da Esquina Democrática até próximo ao Mercado Público.

A apresentação começou com a União da Tinga, seguida por Império do Sol e Acadêmicos de Gravataí, campeã do grupo Ouro no ano passado. O encerramento está previsto para meia-noite, com a Estado Maior da Restinga.

A Descida da Borges é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre (Uecgapa), além da União das Escolas de Samba de Porto Alegre (Uespa).

Trânsito

Para garantir a segurança e o fluxo do evento, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizou alterações no trânsito. Veja:

A Avenida Borges de Medeiros, entre as ruas Andradas e Siqueira Campos, está bloqueada desde às 16h até o término da festa

O desvio para os motoristas que trafegam na região está sendo feita pela Rua Uruguai

O acesso local pela Rua José Montaury é permitido

Outra alteração é no ponto de táxi localizado na Borges de Medeiros em frente a Lojas Lebes. Desde quinta-feira (6) à noite está permitido o estacionamento de táxis na Rua Uruguai.

Transporte público

Também foi feito um reforço no transporte público com viagens extras nas linhas:

Linha M10: viagem extra às 0h40min (sentido Centro-bairro), com veículos articulados;

viagem extra às 0h40min (sentido Centro-bairro), com veículos articulados; Linha M98: viagem extra às 0h45min (sentido Centro-bairro) e veículos articulados nas viagens de 0h15min e 0h45min;

viagem extra às 0h45min (sentido Centro-bairro) e veículos articulados nas viagens de 0h15min e 0h45min; Linha M31: viagem extra às 0h30min (sentido Centro-bairro).

Os desfiles de 2025

O Porto Seco será palco dos desfiles das escolas de samba de Porto Alegre e Região Metropolitana nos dias 14 e 15 de março.

Na sexta-feira, 14 de março, desfilam pelo grupo Prata: Filhos de Maria, Protegidos da Princesa Isabel e Realeza. Pelo grupo Ouro, desfilam no local Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba e União da Vila do IAPI.