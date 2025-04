Igreja de Ametista do Sul tem torre mais alta do que estádios da dupla Gre-Nal e pontos icônicos do RS

Torre tem 70 metros, conforme o padre responsável pelo empreendimento. Oziel da Silveira / Divulgação

Quem sobe no mirante da torre da Igreja São Gabriel vê boa parte do território de Ametista do Sul, no norte gaúcho. Os que circulam pela cidade não têm dificuldade em observar a estrutura nas ruas afastadas do centro.

Os 70 metros de altura fazem com que o prédio seja o mais alto do município e superior a locais como o Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, a Catedral de Pedra de Canela, na Serra, e os estádios da dupla Gre-Nal. É o equivalente a um prédio de 23 andares.

Segundo o padre Gilberto Giacomoni, que liderou a construção, a torre integra um plano de investimentos que começou com a construção da nova igreja, inaugurada em 2008 com 40 toneladas de ametistas no interior.

— Ela ficou bonita dentro e fora, mas, ao lado, tinha a torre da igreja antiga, que não condizia com a estrutura da nova. Pensamos em ir “além”: não construir (uma torre) apenas para o sino, como geralmente ocorre, e sim fazer um mirante para ter mais um ponto turístico em Ametista — contou o religioso.

Conforme Giacomoni, a torre antiga tinha por volta de 25 metros e foi demolida em 2021.

— Ametista é uma das cidades mais altas da região. Qualquer edifício um pouco mais alto dá uma visão bonita. Do mirante conseguimos ver vários municípios quando o tempo está limpo — acrescenta.

A ideia do mirante

Em 2017 teve início a busca de recursos e a elaboração do projeto para a construção. Segundo a prefeitura, Ametista do Sul não possui um plano diretor; o código de obras (acesse aqui) não define a altura máxima de prédios no município.

— Achamos que em torno de 55 metros, onde está o mirante, seria ideal para olhar a cidade de cima. O município não tem uma lei que diz que você tem que construir prédio até 10 ou 12 andares. Não encontramos essa dificuldade na prefeitura, que autorizou o projeto — relata.

Segundo o padre, uma análise do solo também foi feita para assegurar a estabilidade do empreendimento em virtude da presença de garimpos na cidade.

Zero Hora consultou a prefeitura sobre o tamanho atípico do prédio na cidade e o processo de aprovação do projeto, mas o Executivo de Ametista do Sul não respondeu aos questionamentos até a publicação desta reportagem. O espaço está aberto para manifestação.

O padre não detalha quanto o empreendimento custou, apenas reforça que o dinheiro foi obtido por meio de doações dos fiéis, arrecadação em eventos e de contribuições de visitantes à igreja nova. Não foram utilizados recursos públicos, segundo ele.

A inauguração da torre ocorreu em agosto de 2023. No topo há cúpula de vidro em forma de diamante de ametista — que não é aberta à visitação — e uma cruz, o item mais alto da estrutura.

Prédio da torre é o mais alto do município. Oziel da Silveira / Divulgação

Como conhecer

O ingresso para visitar o mirante custa R$ 10 e deve ser adquirido na igreja, que fica ao lado. O passeio pode ser feito todos os dias, das 8h às 11h30min e das 13h às 17h. A subida é feita em um elevador, com vista panorâmica, controlado por um funcionário da igreja.

Além do mirante, a estrutura abriga o sino, que bate três vezes por dia — às 6h, 12h e 18h — e uma capela no térreo, usada para celebrações religiosas.