Mais de meio milhão de veículos são esperados na freeway durante o Carnaval

A CCR ViaSul divulgou nesta terça-feira (25) a projeção de fluxo de veículos que farão o deslocamento pela freeway no Carnaval. De acordo com a concessionária, o movimento na BR-290 entre Porto Alegre e Osório, entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, deve registrar a marca de 500,3 mil motoristas.

Conforme a CCR Via Sul, a projeção traz um aumento de 8% no comparativo com o fluxo do mesmo período do ano passado. A estimativa aponta que 246 mil veículos devem se deslocar em direção ao Litoral e 253 mil no retorno à Capital.

Picos de movimento

Na ida às praias, o maior movimento está previsto para sexta-feira (28), com 76,5 mil motoristas, e sábado, 1º de março, quando 84,4 mil veículos devem fazer o deslocamento. O fluxo mais intenso deve ocorrer a partir das 15h de sexta e durante a manhã de sábado, normalizando após as 14h.

Já no retorno para Porto Alegre, o pico no trânsito é previsto para terça-feira (4), com 64 mil veículos, e na quarta-feira (5), quando 58,2 mil motoristas devem pegar a estrada. A CCR ViaSul recomenda viajar antes das 12h de terça e, na quarta-feira, antes das 9h ou após às 18h.

